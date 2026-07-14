Царьград Фото: freepik.com Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что его сын сменил спортивное гражданство якобы из-за того, что в России не мог развиваться и никому не нужен.
Вика Цыганова - о Плющенко: Сдал Родину после первой же проблемы
Комментарии
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Алексей Горшков
Да - не подкаблучник, а АЛЬФОНС !!!
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4 н.
Алексей Горшков
Для меня Плющенко всегда был человеком из тусовки шоу-бизнеса! Поэтому я НИСКОЛЬКО НЕ УДИВЛЁН !!! Отвозит своего отпрыска в Азербайджан? ПРЕКРАСНО !!! Одним представителем "золотой молодёжи" в России меньше будет! НАМ ЖЕ ДЫШАТЬ ЛЕГЧЕ !!!
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4 н.
Михаил Гринжук
Да туфта это все просто сынок посредственность.Многим нашим в подметки не годится.А если он итак хорошь чего за Китай не хочет выступать.Нашел за кого выступать. У хачей даже спорта такого фактически нет вот и будут выскочку пропихивать. А в Китае он даже во второй состав не вошел бы. Там много талантливых с подготовкой выше чем у гномыча.
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4 н.
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