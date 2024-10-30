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Дзен Дневник

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Бесценный материнский труд

Бесценный материнский труд

Цены ему нет — и не ценится он. А что его ценить-то, предки же рожали! Собственно, на написание меня подвигло обсуждение в ВШЭ законопроекта о студенческих семьях, ибо, как заметили старшие высокомудрые товарищи — "сожительство" студентов по любви, но без штампа не идет на пользу государству, а посему необходимо убеждать их как можно раньше вступать […] Сообщение Бесценный материнский труд появились сначала на Дзен дневник.

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