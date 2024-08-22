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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Женщины-врачи до сих пор подвержены повышенному риску суицида

Уровень самоубийств среди врачей со временем снизился, но всё ещё остаётся значительно выше среди женщин-врачей по сравнению с общим населением, согласно анализу данных из 20 стран, опубликованному в научном журнале BMJ.

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