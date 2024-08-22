Женщины-врачи до сих пор подвержены повышенному риску суицида

Уровень самоубийств среди врачей со временем снизился, но всё ещё остаётся значительно выше среди женщин-врачей по сравнению с общим населением, согласно анализу данных из 20 стран, опубликованному в научном журнале BMJ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии