Гадюки активны с конца апреля до середины лета, но их можно встретить вплоть до октября, когда они уходят на зимовку

Наведите порядок Змеи чувствуют себя комфортно в местах с большим количеством мусора. Они любят селиться в дровяных сараях, кучах камней, досок и стройматериалов, старых сараях, заброшенных летних домиках и т д.
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