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Запад и белорусские экстремисты: план захвата приграничья Белоруссии

Запад и белорусские экстремисты: план захвата приграничья Белоруссии

Госсекретарь Белоруссии Александр Вольфович заявил о предполагаемом западном плане с участием белорусских экстремистов по захвату приграничных районов республики и введению "миротворцев".

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Комментарии
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Eduard
Экстремистов бросят в одну яму к их хозяевам!
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19 час.
Eduard
Предателей развелось.Им парубананов дадут причем за деньги,а они всю страну отдадут.Чтонто американцы ни за какие памперсы Аляску передать не собираются!
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19 час.

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