Алтайский фотограф показал семью бородатых неясытей с папой-совой и мышкой на ветке

Подписчиков Telegram-канала Евгения Борисова ждет месяц удивительных историй, например, как растут птенцы и как родители их кормят и защищают Семья неясытей из Алтайского края / Фото: Евгений Борисов / t.
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