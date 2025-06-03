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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский фотограф показал семью бородатых неясытей с папой-совой и мышкой на ветке

Алтайский фотограф показал семью бородатых неясытей с папой-совой и мышкой на ветке

Подписчиков Telegram-канала Евгения Борисова ждет месяц удивительных историй, например, как растут птенцы и как родители их кормят и защищают Семья неясытей из Алтайского края / Фото: Евгений Борисов / t.

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