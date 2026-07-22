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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нигматуллин о финале ЧМ-2026: «Напоминало избиение. Лишь чудо и реакция Мартинеса спасли Аргентину от разгрома»

Руслан Нигматуллин считает, что благодаря голкиперу Эмилиано Мартинесу сборная Аргентины избежала разгрома в финале ЧМ-2026 против Испании (0:1 доп.

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