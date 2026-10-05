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test mazurok

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📱Как гаджеты меняют работу современного учителя   Сейчас детям приходится работать с огромным объёмом информации, поэтому одна из задач педагога — научить их анализировать полученные данные и не верить всему, что они видят в интернете, сообщила в эфире «Радио Крым» учитель начальных классов лицея №3 имени Макаренко, победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности Ольга Цулина.

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