📱Как гаджеты меняют работу современного учителя Сейчас детям приходится работать с огромным объёмом информации, поэтому одна из задач педагога — научить их анализировать полученные данные и не верить всему, что они видят в интернете, сообщила в эфире «Радио Крым» учитель начальных классов лицея №3 имени Макаренко, победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности Ольга Цулина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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