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Певица Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн и улетит в США

Певица Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн и улетит в США

Певица Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн, после чего вернется в США Известная певица Кристина Орбакайте приехала в Россию для проведения новогодних корпоративов, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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