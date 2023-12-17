Певица Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн и улетит в США

Певица Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн, после чего вернется в США Известная певица Кристина Орбакайте приехала в Россию для проведения новогодних корпоративов, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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