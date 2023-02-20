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В Москву прибыл высокопоставленный эмиссар из Пекина. Комментарий Георгия Бовта

В Москву прибыл высокопоставленный эмиссар из Пекина. Комментарий Георгия Бовта

Визит совпал с публикациями в американских СМИ о возможных поставках китайского оружия России. Что еще могло побудить дипломата приехать в российскую столицу?В Москву с запланированным ранее визитом прибыл член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И.

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