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Царьград

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Более 1500 посылок оформили на вокзалах ЮУЖД с начала 2026 года

Более 1500 посылок оформили на вокзалах ЮУЖД с начала 2026 года

С начала 2026 года пассажиры оформили на вокзалах Южно-Уральской железной дороги более полутора тысяч отправлений, при этом самым необычным грузом стала полутораметровая статуя богини Лакшми, отправленная из Челябинска в Красноярск.

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