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Идеальный шторм: ветроэнергетика всего мира полностью зашла в тупик

Идеальный шторм: ветроэнергетика всего мира полностью зашла в тупик

Европа и США рискуют не достичь своих амбициозных целей по установке ветроэнергетических установок. Растущие затраты, задержки в цепочках поставок и низкие цены на электроэнергию на аукционах препятствуют развитию и приводят к отмене морских и континентальных ветроэнергетических проектов.

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