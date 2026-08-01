Комета 240P/NEAT раскололась надвое: астрономы зафиксировали распад 600-метрового объекта из-за реактивного вращения

Сближение с Юпитером изменило орбиту кометы и спровоцировало выбросы газа, которые раскрутили её до критической скорости и разорвали на две частиВ июне 2025 года астрономы зафиксировали редкое событие: короткопериодическая комета 240P/NEAT, курсирующая между Марсом и Юпитером, раскололась на две части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии