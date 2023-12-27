В Ялте восстановили газоснабжение

В Ялте завершены работы по возобновлению газоснабжения. Как уже сообщал «Новый День», газ отключили на 21 улице и в 7 поселках отключили вечером 24 декабря из-за утечки на подземном газопроводе среднего давления.
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