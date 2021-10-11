Дни отдыха перенесут в следующем году в Казахстане

Премьер-министр Казахстана подписал постановление, в соответствии с которым в следующем году будут перенесены два дня отдыха.
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