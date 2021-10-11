Популярные статьи

Свежие комментарии

  • I S
    То же самое твердят хохлы про Крым. И что с того? Чтобы там появились американские базы? Вопрос закрытКисида заявил о р...
  • Сергей Васильевич
    Ответа на вопрос, почему такие высокие зарплаты у наших одаренных менеджеров по сравнению с простыми работниками в с...Какой прок для гр...
  • Юрий Стенякин
    Живу в 30 км от Москвы и у меня есть два газовых баллона- на одном я написал СИЛА СИБИРИ на втором Северный поток, пр...Какой прок для гр...

Дни отдыха перенесут в следующем году в Казахстане

Дни отдыха перенесут в следующем году в Казахстане

Премьер-министр Казахстана подписал постановление, в соответствии с которым в следующем году будут перенесены два дня отдыха.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх