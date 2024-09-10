ИБ-эксперт Кокорева: отдавайте предпочтение беспарольному методу аутентификации

В условиях цифровой реальности многие из нас не представляют свою жизнь без гаджетов (смартфонов, ноутбуков, планшетов), с помощью которых мы осуществляем различные важные операции: от использования социальных сетей и банковских приложений до хранения личной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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