Токаев: в Казахстане осенью проведут референдум по вопросу строительства АЭС

В Казахстане осенью проведут референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Соответствующее заявление сделал президент бывшей советской республики Касым-Жомарт Токаев, информирует РИА Новости.
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