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Медведева обратилась к травмированному Овечкину

Медведева обратилась к травмированному Овечкину

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) к травмированному капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину.

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