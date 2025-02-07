Допуск Маска к информации ограничат 13 штатов США

Доступ к информации департаменту эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, потребуют ограничить через суд представители 13 штатов США, заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, сообщает 7 февраля агентство Associated Press.
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