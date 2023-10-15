В Астраханской области развивают новое туристическое направление

В Астраханской области в течение двух лет построят 477 глэмпингов и кемпингов. Это новая форма отдыха, которая уже пользуется спросом у российских туристов, отметила заместитель министра экономического развития региона Лейсан Шафикова.
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