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Дайер считает, что должен играть в сборной Англии: «Люди думают, что мне 37 лет или около того, но мне 30 и я показываю лучшую игру в своей карьере»

Защитник провел 49 матчей за сборную во всех турнирах и забил 3 мяча. При этом Дайер не играет за сборную с 4 декабря 2022 года, когда Англия победила сборную Сенегала (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

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