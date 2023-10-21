Самые неудачные автомобили в истории

Автомобилестроение знает много курьезных случаев, когда из-за технических сложностей или неудачно спроектированного дизайна одна провальная модель ставила под прицел судьбу целой компании и репутацию многих людей.
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