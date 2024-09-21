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Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:За прошедшую ночь при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА пообъектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен101 (сто один!) украинский БПЛА самолетного типа.

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