Мусаев о Галицком: "Его никто не переспорит. Невозможно"

Главный тренер "Краснодара" рассказал о характере владельца клуба.Главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев дал интервью изданию "Чемпионат", в котром поделился о характере Сергея Галицкого и о том, как сейчас владелец команды взаимодействует с составом.