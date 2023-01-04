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Нарколог Скрябин рассказал, чем опасны конфеты с алкоголем

Нарколог Скрябин рассказал, чем опасны конфеты с алкоголем

Злоупотребление «алкогольными» конфетами может привести к печальным последствиям для организма, предупредил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Валентин Скрябин.

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