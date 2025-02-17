Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети

Социальная сеть Одноклассники и сервис Работа.ру провели исследование, согласно которому 66% опрошенных россиян в 2024 году сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты на различных сайтах в сети.
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