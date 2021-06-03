Подлинная причина сожжения Жанны д'Арк

Сергей ЕПолитикаПодлинная причина сожжения Жанны д'АркП. Кошон, епископ Бове, а впоследствии епископ Лизье, руководил инквизиционным процессом против Орлеанской девы.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир АлексеевЖанна Д'Арк - национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была ПРЕДАНА французами и передана англичанам, в результате чего была сожжена на костре. Впоследствии в 1456 году была реабилитирована и в 1920 году канонизирована — причислена католической церковью к лику святых. Разве не позор французам?Федор ТютчевПодумаешь. Филарет Романов призывал на русский престол польского королевича, все бояре сотрудничали с поляками, а потом те же самые бояре составили Боярскую думу, выбрали на трон сына предателя Михаила Романова, подлинного патриота князя Пожарского послали куда подальше и продолжили грабить народ. Не позор ли?Владимир АлексеевЭто не такой уж и позорный позор, поскольку, князь Дмитрий Михайлович не был сожжён на костре, а прожил достойную честную жизнь и умер своей смертью в апреле 1642 года на 65-м году своей жизни оставив потомство. Касательно Михаила Романова - его избирали и легитимность у него была.Виктор КаспшакПозор!Комментировать
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