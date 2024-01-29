Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Лопатинском саду собаки нападают на уток

В Лопатинском саду собаки нападают на уток

Руководство парка проводит рейды совместно с Госветслужбой В социальных сетях стала распространятся информация о том, что в центре Смоленске, в Лопатинском саду, появились стаи бродячих псов, которые убивают уточек, зимующих на парковом озере, и набрасываются на других собак.

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