В Лопатинском саду собаки нападают на уток

Руководство парка проводит рейды совместно с Госветслужбой В социальных сетях стала распространятся информация о том, что в центре Смоленске, в Лопатинском саду, появились стаи бродячих псов, которые убивают уточек, зимующих на парковом озере, и набрасываются на других собак.
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