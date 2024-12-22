Американцы радостно говорят: «Теперь мы знаем о «Цирконе» всё!»

Да, заголовки в профильных американских СМИ просто на загляденье. Фото и видео тоже более чем достаточно, но весь комизм ситуации в том, что видео американские журналисты беззастенчиво взяли на сайте Минобороны РФ.
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