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Вечерний Новосибирск

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Под Новосибирском жители Кругликово добились чистой воды через суд

Под Новосибирском жители Кругликово добились чистой воды через суд

ЧП произошло в начале 2026 года в Болотнинском районе. Жители села Кругликово выложили видео в соцсети с жалобой на мутную ржавую воду из-под крана.

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