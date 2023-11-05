Страна и люди
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Страна и люди

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Эксперт Хлебников: «Хезболла» не будет рисковать электоратом ради войны с ЦАХАЛ

Эксперт Хлебников: «Хезболла» не будет рисковать электоратом ради войны с ЦАХАЛ

Эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексей Хлебников в беседе со «Звездой» оценил вероятность начала прямых столкновений между ливанской военизированной организацией «Хезболла» и Израилем.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Не участие «Хезболлы» в защите палестинского населения отпугнет не только электорат Ливана,но всего арабского мира. &quot;Хезболла&quot; с ее поведением приведет к расколу.Лига арабских государств проходит испытание на единство.Пока нет единства действий. Нет единства .не будет единства в ЛАГ.
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