Эксперт Хлебников: «Хезболла» не будет рисковать электоратом ради войны с ЦАХАЛ

Эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексей Хлебников в беседе со «Звездой» оценил вероятность начала прямых столкновений между ливанской военизированной организацией «Хезболла» и Израилем.
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