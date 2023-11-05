Эксперт Хлебников: «Хезболла» не будет рисковать электоратом ради войны с ЦАХАЛ

VG

Vasily Golov

Не участие «Хезболлы» в защите палестинского населения отпугнет не только электорат Ливана,но всего арабского мира. "Хезболла" с ее поведением приведет к расколу.Лига арабских государств проходит испытание на единство.Пока нет единства действий. Нет единства .не будет единства в ЛАГ.