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XCOTTON и инновации в сфере постпокупочного обслуживания на IFA 2026

XCOTTON и инновации в сфере постпокупочного обслуживания на IFA 2026

На проходящей в Берлине международной технологической выставке IFA 2026 ведущие игроки глобального рынка электронной коммерции обсуждают трансформацию бизнес-моделей розничной торговли, выходящую далеко за рамки стандартных платежных операций на этапе чекаута.

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