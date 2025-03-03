Екатерина Юнькова отстранена от должности министра здравоохранения Тамбовской области

Сегодня, 3 марта, на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в региональном министерстве здравоохранения назначается служебная проверка.
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