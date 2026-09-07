Попова: в 2026 году произошло около 500 случаев завоза в Россию опасных инфекций

В 2026 году в России произошло около 500 случаев завоза опасных инфекций. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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