Но тут пришла Русская Община: внук-нацист достал бабушку-ветерана

Русский Колоколъ Скрин видео телеграм-канала "Русская Община ZOV" Прокуратура Орловской области проверяет заявления ветерана Великой Отечественной войны о её внуке, который издевался над престарелой женщиной, вымогал у неё деньги и поджёг её квартиру.
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