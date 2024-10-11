Страна и люди
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Страна и люди

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Но тут пришла Русская Община: внук-нацист достал бабушку-ветерана

Но тут пришла Русская Община: внук-нацист достал бабушку-ветерана

Русский Колоколъ Скрин видео телеграм-канала "Русская Община ZOV" Прокуратура Орловской области проверяет заявления ветерана Великой Отечественной войны о её внуке, который издевался над престарелой женщиной, вымогал у неё деньги и поджёг её квартиру.

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