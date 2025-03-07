Шоумен Барецкий рассказал о своем самом необычном подарке девушке на 8 марта

Стас Барецкий подарил девушке на 8 марта место на кладбище После некоторых колебаний подарок был принят Шоумен и музыкант Стас Барецкий, известный своими эксцентричными выходками, вновь удивил публику необычным подарком к Международному женскому дню.
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