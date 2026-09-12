Глава МИД Словакии: безопасность в Европе невозможна без России

Безопасность и порядок в Европе невозможно обеспечить без участия России. Об этом 12 сентября заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
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