Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь со стороны всех стран ЕС, а не только Германии

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент выразил надежду, что США «не отпадут» из списка спонсоров Киева, однако на всякий случай призвал все страны ЕС участвовать в финансировании Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии