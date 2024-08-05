«Пляж забит в хлам»: отдыхающие заполонили поселок Большой Утриш в Анапе

На пляжах Большого Утриша в Анапе 4 августа был замечен настоящий переполох среди отдыхающих. Повышенный интерес к морскому отдыху в выходной день привел к серьезной нехватке парковочных мест, что затруднило доступ к пляжу.
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