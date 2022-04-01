Миллиардеры должны платить больше налогов, чтобы помочь «следующему Илону Маску». Элизабет Уоррен Элизабет Уоррен утверждает, что Илон Маск заплатил очень мало налогов в прошлые годы

Cенатор Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), которая часто спорит Илоном Маском по поводу американского законодательства, заявила, что он и его коллеги-миллиардеры должны платить налоги, чтобы поддержать следующее поколение предпринимателей, способных изменить ситуацию.
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