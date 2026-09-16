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Фермеры Подмосковья могут получить до 20 миллионов рублей на развитие семейных хозяйств

Фермеры Подмосковья могут получить до 20 миллионов рублей на развитие семейных хозяйств

Финансирование доступно на частичное покрытие затрат на оборудование, животных и тд.16 сентября. /MEDIA TALK/.

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