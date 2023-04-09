ВЕСТИ КРЫМ

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в Симферополе планируют строительство нового онкологического диспансера

в Симферополе планируют строительство нового онкологического диспансера

Губернатор Крыма Сергей Аксенов встретился с министром здравоохранения РФ.  В ходе встречи был обсужден национальный проект "Здравоохранение", оказание помощи жителям Запорожской и Херсонской областей, строительство нового онкологического диспансера.

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