Посол Италии Стараче назвал вопрос признания «Спутника V» в ЕС одним из приоритетных для себя

Посол Италии Джорджо Стараче сообщил в рамках беседы с журналистами, что считает вопрос признания российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" в Европейском союзе одним из приоритетных для себя.
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