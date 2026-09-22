Меркель призвала ХДС вернуться к опыту первого канцлера ФРГ Аденауэра

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз обратиться к политическому наследию первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра после неудачи партии на выборах в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине.
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