Челябинец стал чемпионом мира по робототехнике

Челябинцы завоевали медали престижного международного турнира по робототехнике. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ученик лицея №11 Рауф Джаббаров занял первое место в категории «U19» (до 19 лет) турнира FIRA RoboWorld Cup.