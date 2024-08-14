Челябинец стал чемпионом мира по робототехнике

Челябинцы завоевали медали престижного международного турнира по робототехнике. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ученик лицея №11 Рауф Джаббаров занял первое место в категории «U19» (до 19 лет) турнира FIRA RoboWorld Cup.
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