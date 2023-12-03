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Победители и реваншисты

Победители и реваншисты

Победители и реваншисты Фронт на Украине пришёл в движение. Весь — от Купянска до Запорожья. Если раньше ВСУ сталкивались с одним каким-то кризисом в каждый отдельный момент (под Бахмутом, под Купянском, в Авдеевке) и, перебрасывая войска с направления на направление, добивались их поочерёдного купирования, то сейчас кризисы везде.

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