Black Pearl Equities начинает тендерное предложение по покупке Selectis Health

Инвестиционная группа Black Pearl Equities, базирующаяся в Нью-Йорке, официально объявила о запуске процедуры тендерного предложения по приобретению всех находящихся в обращении обыкновенных акций американской компании Selectis Health, специализирующейся на управлении учреждениями долгосрочного медицинского ухода.
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