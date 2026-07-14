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Black Pearl Equities начинает тендерное предложение по покупке Selectis Health

Black Pearl Equities начинает тендерное предложение по покупке Selectis Health

Инвестиционная группа Black Pearl Equities, базирующаяся в Нью-Йорке, официально объявила о запуске процедуры тендерного предложения по приобретению всех находящихся в обращении обыкновенных акций американской компании Selectis Health, специализирующейся на управлении учреждениями долгосрочного медицинского ухода.

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