Агент Бруну встретился с президентом «Аль-Хилаля» в Саудовской Аравии. В клубе назвали переговоры «продуктивными»

Агент полузащитника «МЮ» Мигел Пиньо на этой неделе отправился в Саудовскую Аравию, где провел встречу с представителями «Аль-Хилаля», а также с президентом клуба Фахадом бин Нафелем, сообщает журналист Бен Джейкобс.