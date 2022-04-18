Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Сколько кормушек для руководителей!!! В пенсионном льготы для разных категорий граждан, для детей, инвалидов,пенсионе...Все суммы подсчит...
  • Владимир
    Хорошая новость!Экипажи вертолето...
  • Александр Чаев
    В данное время не книги нужны Донбассу, а продукты, медикаменты, стройматериалы. Когда говорят пушки, музы молчат.Тысячи книг для ж...

Илья Табаченко: чтение физически необходимо организму

Илья Табаченко: чтение физически необходимо организму

Дальневосточный фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+) продолжает рубрику "Полка ЛиТРа" (6+), в рамках которой известные люди и медийные личности Дальнего Востока рассказывают о своих книжных инсайтах, а также делятся топами любимых произведений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх