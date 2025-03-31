МИД Армении напомнил, что Ереван не подписывал решение о бюджете ОДКБ

В МИД Армении напомнили, что Ереван не стал подписывать решение о бюджете ОДКБ на 2024 год. «Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — сообщило ведомство агентству Sputnik Армения.